Yurt dışından telefon alanlar dikkat! Son dakika bomba değişiklik yapıldı

Yurt dışından telefon alanlara uyarılar geldi. AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'ye kaydı olmayanlar için süre 120'den 180 güne yükseltildi.

Yurt dışından telefon alanlar dikkat! Son dakika bomba değişiklik yapıldı
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AKP'li Zafer Sırakaya, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunurken yenilik sonrasında yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' üzerinden başvuru yapıldığı belirtildi. Mobil cihazlar üzerinde kullanılırken süresi 2 kere mahsus olacak şekilde 30'ar gün uzatılma kararı verildi.

180 güne çıkarılarak olan kayıt etme süresi e devlet üzerinde uzatma talebinde bulunarak yurt dışından getirilen telefonların kaydı 120 günden 180 güne kadar uzatıldı.

EMEKLİLERİN ARAÇLARI 4 YIL KALACAK

Sırakaya yurt dışından emekli olunarak uzun süre ülkemizde kalan vatandaşların geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 gün süre verilmesi üzerine yurt dışından emekli olma vatandaşların taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapılması üzerinde olanak sağlandı.

yurt dışı telefon

2024 yılında yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle beraber Sırakaya, yaptığı paylaşımda infografiğe göre, geçici ithalat üzerinden Türkiye'ye getirilen araçların ülkede kalma süresi üzerinde 4 yıla çıkartıldı. İlk 2 sene süresi dolmadan önce gümrük müdürlüklerimize başvuran emeklilere, araçlarını yurt dışına çıkarıp 185 gün beklenmeden 2 yıl daha süre verilme kararı verildi. Türkiye'de bulunan araçlar üzerinden faydalanma şansı verilecek. 

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