Yurtdışında Yaşayan Gençler Antalya'da Buluştu: Kültürel ve Sportif Etkinliklerle Dolu Bir Kamp

Yurt Dışındaki Gençler Antalya'da Bir Araya Geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen "Yurtdışı Türkler Gençlik Kampları" kapsamında 56 farklı ülkeden gelen gençler, Antalya'da buluştu.

Bu yıl erkek katılımcılar için kamp programı 12-17 Nisan, kızlar için ise 19-24 Nisan tarihleri arasında Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda organize edildi.

Gençlerin Kültürel Bağlantısı Güçleniyor

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı, gençlerin kökleriyle bağlantı kurmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Nişancı, "Bu yıl YTB'nin 15. yılı vesilesiyle, yurt dışı vatandaş coğrafyasından 100, kültürel coğrafyadan 50 gencimiz ve Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerden de 50 olmak üzere toplamda 200 genci Antalya'daki kampta buluşturduk." şeklinde konuştu.

Programa, dünyanın dört bir yanından 18-30 yaş arası gençlerin başvurabileceğini ve bu yıl toplamda 5 bini aşkın başvuru aldıklarını vurguladı.

Kültürlerin Birleştiği Bir Platform

Seçilen gençler kamp süresince kendi ülkelerini tanıtmanın yanı sıra farklı kültürleri keşfetme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı bulduklarını belirten Nişancı, "Gençlerin kendi ülkelerini tanıtmalarını, diğer kültürleri öğrenmelerini ve dostluklar kurmalarını sağlamak için bu programları düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamp süresince gençler, spor aktivitelerinin yanı sıra kendi kültürlerini tanıttıkları sanat ve müzik etkinlikleriyle bir araya geldi. Ayrıca, Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeleri için çeşitli geziler de düzenlendi.

Nişancı, kampın uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, "Buraya gelen gençler, 20-30 yıl sonra diplomat, bilim insanı, sanatçı, iş insanı ya da kanaat önderi olacak. Burada kurdukları dostluklar, ileride farklı platformlarda yeniden bir araya gelmelerine vesile olabilir. Türkiye'nin onlara sunduğu bu imkanı hep hatırlayacaklar" dedi.

Kampın İlgi Çekici Programı

Kamp programının büyük ilgi gördüğünü anlatan Nişancı, şu an Antalya'daki 200 erkek öğrencinin kampa devam ettiğini, kısa süre sonra da 60'tan fazla ülkeden gelen 200 kız öğrenciyle aynı programı uygulayacaklarını belirtti.

Kamp etkinliğine Kırgızistan'dan katılan Nurkhan Toichubekov, Ege Üniversitesinde yüksek lisans yaptığını anlatarak, "Kamp sürekli etkinliklerle dolu ve hiç boş zaman bulamıyoruz" dedi.

Toichubekov, Türk kültürüyle dil açısından uyum sağladığını ancak Akdeniz ve Ege mutfağındaki sebze ağırlıklı yemeklerin kendisi için alışılmadık olduğunu ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, yurt dışında yaşayan gençler Antalya'da gençlik kampında buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, yurt dışında yaşayan gençler Antalya'da gençlik kampında buluştu.