Yürürlüğe Giren 8. Yargı Paketi Hakkında Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Yürürlüğe Giren 8. Yargı Paketi: İşte Detaylar

Türkiye'de yargı sistemine yönelik yapılan değişiklikleri içeren "8. Yargı Paketi," Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin hayırlı olması temennisinde bulunarak, içeriğinde yer alan önemli değişikliklere dikkat çekti.



Yeniden düzenlenen yargı paketinde öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Emekli Bayram İkramiyesi Artışı: Emekli bayram ikramiyesi tutarı, 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi.

Adli Para Cezası Değişiklikleri: Bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya çıkarıldı. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

Örgüte Üye Olmama Durumunda Cezalar: Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Cezanın miktarı işlenen suçun niteliğine göre yarıya kadar indirilebilecek. Ancak bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

İki Kat Cezalandırma: Örgüt adına suç işleyen kişi, işlediği suçtan ve örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

Devlet Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar: Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından, silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, ilk derece mahkemesi tarafından verilirse buna karşı temyiz yoluna gidilebilecek. İstinaf ve temyiz süreçlerinde karar ve hüküm, usul ve esasa ilişkin hukuka aykırılıklar yönünden incelenecek.

Makul Sürede Yargılanma Hakkı: Ceza hukuku, özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda başvuru yollarının tükenmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilenlerin dosyaları, belirlenen süre içinde Tazminat Komisyonu tarafından incelenebilecek.

Adalet Bakanı Tunç, X platformunda yaptığı açıklamada, “8. yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.