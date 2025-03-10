Yusuf İbiş: Gençler Siyasetin Her Kademesinde Aktif Rol Alıyor

Yusuf İbiş'ten Gençlik Vurgusu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Niğde'de düzenlenen 'Gençlik Buluşması' sahur programında önemli açıklamalarda bulundu. İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gençleri hiçbir zaman bir söylem aracı olarak kullanmadığını belirterek, "Gençlik kollarından gelen tek lider olarak şu anda gençlerin her zaman siyasetin ve devletin tüm kademesinde aktif rol almasını sağladı ve bunu hiçbir zaman sözde bırakmadı" dedi.

Gençlerin Rolü ve Önemi

İbiş, Türkiye genelinde 81 ilde ve 922 ilçede gençlerle sahur ve iftar programlarında bir araya geldiklerini ifade etti. AK Gençlik heyecanını tüm Türkiye'ye yansıtma çabasında olduklarını belirten İbiş, “Bugün burada gençlik coşkuyla bir araya gelebiliyorsa, bunun arkasında önceki dönem il gençlik kolları başkanlarımızın büyük katkısı var. Onların her tuğlası, attığı her adım, bu hareketin bu kadar samimi ve büyük olmasının en büyük vesilelerinden bir tanesi” dedi.

Değişim ve Öncelik

İbiş, AK Parti'de görev değişimlerinde gençlere öncelik verildiğini hatırlatarak, "AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu'na baktığımızda hemen hemen yarısı gençlik kollarından yetişme abilerimiz, ablalarımızdır" şeklinde konuştu.

Gençliğin Mirası

İbiş, Türkiye siyasetinde gençlerin konumunun değiştiğini vurgulayarak, Niğde'deki tarzın şu anki temsilcileri olduklarını dile getirdi. "Bu yüke layık olmak ve bu yükü daha da artırmak için mücadelemizi veriyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde siyasette her zaman gençlerin önü açık olmaya devam edecektir" dedi.

Seçilme Yaşı ve Güven

Seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle gençlerin önündeki siyaset yasağını kaldırıldığını belirten İbiş, "Gördüğünüz gibi her dönemde gençlerle beraber yol yürüdü. Gençlere güvendi ve inandı; gençler de her zaman kendine güvenen ve inanan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oldu ve olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İbiş, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Niğde'de belediyeye ait bir kafede düzenlenen "Gençlik Buluşması" sahur programında konuşma yaptı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Niğde'de belediyeye ait bir kafede düzenlenen "Gençlik Buluşması" sahur programında konuşma yaptı.