Yusuf Kıraç, APSCO 2026-2027 Konsey Başkanı Seçildi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü’nün (APSCO) 19. Konsey Toplantısı’nda oy birliğiyle 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi. Bu atama, APSCO tarihinde bir ilk olarak kayda geçti: ilk kez bir Türk temsilci konsey başkanlığına getirildi.

Seçimin Önemi ve Ankara’nın Rolü

Bangkok’ta düzenlenen toplantıda alınan karar, Türkiye’nin bölgesel ve küresel uzay yönetişiminde üstlendiği etkin rolün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Türkiye, APSCO çatısı altında yürütülen teknik, diplomatik ve akademik çalışmalarda giderek artan bir şekilde söz sahibi konuma yükseliyor.

Kararla birlikte Türkiye’nin APSCO içindeki stratejik ağırlığının güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ilerletilmesi hedefleniyor.

APSCO’da Türkiye’nin Yükselen Etkisi

APSCO, üye ülkeler arasında uzayın barışçıl kullanımını, kapasite geliştirmeyi, ortak uydu projelerini, eğitim programlarını ve teknik iş birliklerini teşvik eden çok taraflı bir kuruluş. TUA’nın aktif katılımı sayesinde Türkiye, ortak projeler, insan kaynağı geliştirme programları ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Yusuf Kıraç daha önce de Uluslararası Astronotik Federasyonu’nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Sidney’de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak bir ilke imza atmıştı.

APSCO Konsey Başkanlığı, IAF Başkan Yardımcılığı ve IAC 2026 Antalya ev sahipliği bir arada değerlendirildiğinde, Türkiye’nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiği görülüyor. Bu üçlü yapı, Türkiye’nin küresel uzay diplomasisi ve yönetişiminde etkin bir aktör hâline geldiğini ortaya koyuyor.

