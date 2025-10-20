Yusuf Tekin, 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ne Katıldı — Gelir Gazze'ye Bağışlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ne katıldı; kermes geliri Gazze'nin yeniden inşası için bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 18:36
Yusuf Tekin, 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ne Katıldı — Gelir Gazze'ye Bağışlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Özdemir Gürocak İlkokulu'nda düzenlenen ve geliri Gazze'ye bağışlanacak 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi''ne katıldı.

Ziyaret ve Etkinlik

Okul bahçesinde kurulan kermeste yiyecek, içecek ve takı stantlarını gezen Tekin, öğrencilerle ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, etkinliğin amacını ve eğitimdeki yaklaşımı anlattı.

Eğitimde Yeni Yaklaşım: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Tekin, önceki eğitim öğretim yılı başında başlattıkları 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özünde dünyanın barış, demokrasi ve dayanışma ilkelerini öne çıkarma hedefinin bulunduğunu belirtti. Modelin odağına insanı yerleştirdiklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

'Erdem-değer-eylem modeli' kapsamında biz, kendi içinde barışık, toplumu ve dünyayla barışık, dünyada demokrasiyi, huzuru, adaleti isteyen, insan haklarına saygılı ve dünyanın neresinde olursa olsun hakkı ihlal edilmiş mazlumların yanında duran bir dünya gençliği yetiştirmek istiyoruz inşallah. Bu yönümüzle hem kendi çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda katkı sunmak hem de dünyada eğitim öğretim sistemlerinin bugünlerde ıskaladığı, atladığı.... Atladığını, ıskaladığını nereden anlıyoruz? Eğer atlamasaydı, dünyada bugün Filistin'de 60 binden fazla insanımız şehit edilmemiş olurdu. Dünyanın birçok bölgesinde, Ukrayna'dan uzak Asya'ya kadar birçok bölgede savaştan, insan hakları ihlallerinden bahsetmemiş olurduk. Demek ki bu kuşakları biz yetiştiriyoruz eğitimciler olarak. Demek ki bir yerde bir eksik yapıyoruz.

Gazze İçin Dayanışma ve Yeniden İnşa Vurgusu

Geçen yıl eğitim öğretim yılını 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' temasıyla başlattıklarını anımsatan Tekin, bu yıl ise çocukların Gazze'de yaşananları ve İsrail zulmünü unutmaması için kermes gibi etkinliklerin önemine işaret etti. Tekin, Gazze'nin yeniden inşası ve oradaki insanların temel hak ve hürriyetlerini kullanabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmak için destek verdiklerini söyledi.

Tekin ayrıca, "Okullarımızda böyle bir gönüllülük kermesi etkinliği başlattık. Bunun ilk örneği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Diğer illerimizde de okullarımızda gönüllü olarak bunun yapılmasını arzu ediyoruz," diyerek benzer organizasyonların yaygınlaştırılmasını istedi.

Tarihsel ve Toplumsal Sorumluluk

Bakan Tekin, bu tür etkinlikleri hem insanlığa karşı bir görev hem de Türk devlet geleneğine yakışır bir davranış olarak nitelendirdi. Tekin, atalarımızdan gelen mazlumun yanında yer alma geleneğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerle Görüşme

Programın sonunda Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve eğitimcilerle sohbet etti.

Öne çıkanlar: Yusuf Tekin'in katıldığı kermesin geliri Gazze'ye bağışlanacak; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ve 'Erdem-değer-eylem modeli' ile gençlerde insan hakları, demokrasi ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Özdemir Gürocak...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Özdemir Gürocak İlkokulu'nda düzenlenen ve geliri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi"ne katıldı. Okulun bahçesinde düzenlenen kermeste yiyecek, içecek ve takı stantlarını gezen Tekin, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Özdemir Gürocak...

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
2
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Hamaney'den Trump'a Sert Tepki: 'İran nükleer sanayisini bombalamakla övünüyor'
5
Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
6
Hatay Payas'ta Sağanak: Cumhuriyet ve Karbeyaz Mahallelerinde Hasar Tespiti
7
Osmancık'ta Kızılırmak'a Şişme Kauçuk Savak Temeli Atıldı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar