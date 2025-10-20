Yusuf Tekin, 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ne Katıldı — Gelir Gazze'ye Bağışlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Özdemir Gürocak İlkokulu'nda düzenlenen ve geliri Gazze'ye bağışlanacak 'Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi''ne katıldı.

Ziyaret ve Etkinlik

Okul bahçesinde kurulan kermeste yiyecek, içecek ve takı stantlarını gezen Tekin, öğrencilerle ilgilenerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, etkinliğin amacını ve eğitimdeki yaklaşımı anlattı.

Eğitimde Yeni Yaklaşım: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Tekin, önceki eğitim öğretim yılı başında başlattıkları 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özünde dünyanın barış, demokrasi ve dayanışma ilkelerini öne çıkarma hedefinin bulunduğunu belirtti. Modelin odağına insanı yerleştirdiklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

'Erdem-değer-eylem modeli' kapsamında biz, kendi içinde barışık, toplumu ve dünyayla barışık, dünyada demokrasiyi, huzuru, adaleti isteyen, insan haklarına saygılı ve dünyanın neresinde olursa olsun hakkı ihlal edilmiş mazlumların yanında duran bir dünya gençliği yetiştirmek istiyoruz inşallah. Bu yönümüzle hem kendi çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda katkı sunmak hem de dünyada eğitim öğretim sistemlerinin bugünlerde ıskaladığı, atladığı.... Atladığını, ıskaladığını nereden anlıyoruz? Eğer atlamasaydı, dünyada bugün Filistin'de 60 binden fazla insanımız şehit edilmemiş olurdu. Dünyanın birçok bölgesinde, Ukrayna'dan uzak Asya'ya kadar birçok bölgede savaştan, insan hakları ihlallerinden bahsetmemiş olurduk. Demek ki bu kuşakları biz yetiştiriyoruz eğitimciler olarak. Demek ki bir yerde bir eksik yapıyoruz.

Gazze İçin Dayanışma ve Yeniden İnşa Vurgusu

Geçen yıl eğitim öğretim yılını 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' temasıyla başlattıklarını anımsatan Tekin, bu yıl ise çocukların Gazze'de yaşananları ve İsrail zulmünü unutmaması için kermes gibi etkinliklerin önemine işaret etti. Tekin, Gazze'nin yeniden inşası ve oradaki insanların temel hak ve hürriyetlerini kullanabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmak için destek verdiklerini söyledi.

Tekin ayrıca, "Okullarımızda böyle bir gönüllülük kermesi etkinliği başlattık. Bunun ilk örneği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Diğer illerimizde de okullarımızda gönüllü olarak bunun yapılmasını arzu ediyoruz," diyerek benzer organizasyonların yaygınlaştırılmasını istedi.

Tarihsel ve Toplumsal Sorumluluk

Bakan Tekin, bu tür etkinlikleri hem insanlığa karşı bir görev hem de Türk devlet geleneğine yakışır bir davranış olarak nitelendirdi. Tekin, atalarımızdan gelen mazlumun yanında yer alma geleneğinin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerle Görüşme

Programın sonunda Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve eğitimcilerle sohbet etti.

