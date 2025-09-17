Yusuf Tekin Erzurumspor Tesislerini Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kentteki ziyaret ve açılış programlarının ardından Erzurumspor FK tesislerine giderek kulüp yetkilileri ve sporcularla bir araya geldi.

Ziyarette Öne Çıkanlar

Tekin, kulübün makamında Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile bir süre görüştü. Görüşme sırasında Başkan Dal tarafından Tekin'e takım atkısı hediye edildi.

Daha sonra antrenman sahasına geçen Tekin, teknik direktör Serkan Özbalta ve futbolcularla sohbet edip birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete, ayrıca Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu de eşlik etti.

