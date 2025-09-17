Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim

Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapımı tamamlanan Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi açılış töreninde, 20 yıllık eğitim projeksiyonunu ve bu süreçte kaydedilen dönüşümü anlattı. Tekin, hayırsever katkıları nedeniyle Evyap ailesine teşekkür etti.

Açılışta öne çıkan mesajlar

Tekin konuşmasında, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bundan 20 yıl önce eğitimle ilgili bir projeksiyon çizdik ve adım adım o gün çizdiğimiz projeksiyona ülkemizi taşıdık." ifadelerini kullandı. Bakan, görev süresi boyunca resmi bütçeyle yapılan okulların açılışlarına katılmadığını, ancak hayırsever statüsünde yapılan okulların açılışlarına gittiğini belirtti: "Burada Evyap ailesinin Erzurum'a böyle bir katkısının olacağını duyunca bu açılışta bulunmak istedim. Evyap ailesine şükranlarımı sunuyorum."

20 yıllık dönüşüm ve eğitimde hikâye

Tekin, Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde son 20 yılda yapılanların sık sık unutulduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de aynen böyle hikayesi sürekli anlatılacak bir eğitim öğretim sürecini Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir takibi ve destekleriyle 20 yılda yaşadık." dedi. Bakan, AK Parti'nin kuruluş beyannamesindeki hedefleri hatırlatarak köklü reform vurgusu yaptı.

Dijital dönüşüm ve EBA

Tekin, dijitalleşmeye ilişkin somut verileri paylaşarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü raporuna atıfta bulunup, "Türkiye, dünyada neredeyse bütün dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke." dedi. Bakan ayrıca şu bilgileri aktardı: 65 bin civarında resmi okulun tamamında internet erişimi, 650 bin dersliğin internete bağlı olduğu; bakanlık merkezinden veri transferi yapılabilen ve içerik sunan platformun EBA olduğu belirtildi. Tekin, EBA sayesinde ülkenin farklı illerindeki öğretmenlerin paylaşımlarının her öğrencinin kullanımına sunulduğunu "Üzerine çok konuşulacak bir devrim" sözleriyle nitelendirdi.

Seçmeli dersler, dil özgürlüğü ve Türkçe eğitimi

Tekin, AK Parti beyannamesindeki hedeflere değinerek 2001'de planlanan seçmeli ders uygulamalarını hatırlattı: "5. sınıftan itibaren çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre seçmeli dersler oluşturularak çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek" ve seçmeli din dersleri uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak "Eğitimin önündeki bütün yasakları kaldıracağız." ifadesine atıf yaptı ve şunları belirtti: "Bugün Türkiye'de yasak yok." Tekin, eskiden linç edilen sanatçılara atıfla bugün devlet okullarında seçmeli olarak Kürtçe, Zazaki, Çerkezce, Abazca, Lazca gibi derslerin verilebildiğini vurguladı.

Bakan, Türkçe derslerinin ana ders haline getirilmesi yönündeki çalışmaları, ölçme ve değerlendirme mekanizmalarındaki değişiklikleri ve başarılı sayılabilmek için getirilen 70 şartını anlattı. Tekin, ana dilde doğru ifade yeteneğinin öğrencilerin eğitim, aile, toplumsal ve iş yaşamında başarılarını artıracağını belirtti.

İstatistikler: Derslikten laboratuvara

Tekin, Türkiye'nin eğitim istatistiklerini karşılaştırmalı olarak verdi: 2002'de 367 bin derslik olan ülke bugün 626 bin dersliğe, 18 olan bilim sanat merkezi sayısı 364'e, 2 bin 700 olan spor salonu sayısı 12 bin 214'e, 21 bin laboratuvar sayısı ise 50 bin'e yükseldi.

Bütçe, öğretmen atamaları ve ders kitapları

Bakan Tekin, ülke öğretmen yapılandırmasına ilişkin olarak 1 milyon 100 bin öğretmenin %80'inin AK Parti hükümetleri döneminde atandığını söyledi. Ders kitapları uygulamasında ise bugüne kadar 4 milyar kitabın dağıtıldığı; 2025-2026 eğitim sezonunda ise yaklaşık 200 milyon ders kitabının öğrencilere verildiği bilgisi paylaşıldı.

Eğitime ortak sorumluluk ve okul ziyareti

Tekin, eğitimin sadece bakanlıkla yürütülemeyeceğini, başarı için tüm tarafların katkısının gerektiğini belirterek hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Program sonunda Bakan, açılan okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti ve bir sınıftaki müzik dinletisini dinledi.