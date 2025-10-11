Yusuf Tekin: Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi Açıldı — Milli Eğitimde Birlik Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılışında milli birlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Alevi-Bektaşi kültürüne vurgu yaptı.

Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi Açıldı

Tekin: Gelecek kuşaklara kenetlenmiş bir Türk milletini oluşturacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe edilen arazi üzerine inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin ilk etabının açılış töreninde konuştu.

Tekin, külliyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak yapımında emeği geçenlere teşekkür etti ve "Cumhur İttifakı'nın bu coğrafyanın sigortası konumunda olduğunu" söyledi.

"Gelecek kuşaklara, kenetlenmiş bir Türk milletini oluşturacak eğitim öğretim sistemi sağlamaya çaba sarf ediyoruz." diyen Tekin, açılışı yapılan tesisin milli birlik ve beraberliği hayata geçirecek önemli bir mekan olduğunu vurguladı.

Tekin, ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana omurgasının bu hedef üzerine kurulu olduğunu belirtti ve barış, adalet ve kültür odaklı bir eğitim vizyonu çizdi. Konuşmasında Gazze ve İsrail'e yönelik çıkarımlara da değinerek asli görevlerin önemine vurgu yaptı.

Müfredat ve Alevi-Bektaşi kültürü

Milli Eğitim Bakanı, eğitimin içerisine yerleştirilen unsurlarla ilgili olarak şunları kaydetti: "Anadolu coğrafyası ve Türk milleti açısından milli birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratacak unsurları ortadan kaldırıp tarihe gömecek bir müfredat yaptık."

Tekin, müfredatın ana hedefinin dünyada barışı, Anadolu'da milli birlik ve beraberliğini egemen kılmak olduğunu söyleyerek "Birçok kavramı müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Bunlardan birisi de Alevi-Bektaşi kültür ve inançlarıyla ilgili hususlardır."

MHP yetkililerinin açıklamaları ve açılış

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım külliyenin dünyanın en büyük cemevi statüsünde olduğunu belirtti ve "Biz buraya canlara, Alevi toplumuna hizmet için geldik." dedi. Yıldırım, külliyenin yılın her zamanı hizmete açık olacağını ekledi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Horasan erenlerinin Anadolu'ya taşıdığı sevgi, hoşgörü ve kardeşlik mirasının bu dergahta yaşatılacağını vurguladı ve eseri yalnızca taş ve tuğladan ibaret olmayan bir merkez olarak nitelendirdi.

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün kısa dinletisinin ardından Bakan Yusuf Tekin, protokol üyeleri ve davetlilerle birlikte kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin ilk etabının açılışı törenle gerçekleşti. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği...

