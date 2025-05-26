Yüzlerce Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya Baskın

Yüzlerce fanatik Yahudi, Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinin 58. yılı dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar 880 fanatik Yahudi’nin, Mescid-i Aksa’ya girdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA kaynaklı habere göre, bu grupların Harem-i Şerif’te İsrail bayrağı açıp, çeşitli dini ritüeller gerçekleştirdiği vurgulandı. Bazı Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya Tevrat ruloları ile girmeye çalıştığı ifade edilirken, Burak Duvarı (Ağlama) bölgesinde de binlerce fanatik Yahudi’nin ayinler düzenlediği kaydedildi.

Aşırı Sağcı Grupların Provokatif Yürüyüşleri

Aşırı sağcı fanatik Yahudi gruplar, 1967 yılında gerçekleştirilen Doğu Kudüs işgali nedeniyle İbrani Takvimi’ne göre her yıl provokatif “bayrak yürüyüşleri” düzenliyor. Bu yürüyüşler sırasında binlerce fanatik Yahudi, Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Eski Şehir bölgesinden geçiyor.

Yürüyüş süresince, İsrail polisi Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemleri alıyor. Yürüyüş sırasında ırkçı marşlar söyleyerek ilerleyen fanatik Yahudilerin, Filistinlilere, dükkanlarına, evlerine ve araçlarına saldırdığı bildiriliyor.

İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Uluslararası Hukuk

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrasında Kudüs’ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor. Bununla birlikte, İsrail 1980 yılında Kudüs’ü tek taraflı olarak “bütün ve birleşik başkent” olarak ilan etti. Ancak bu karar, uluslararası toplum tarafından kabul görmemektedir.

Uluslararası hukuka göre, İsrail’in Doğu Kudüs’teki hakimiyeti yasa dışı olarak değerlendirilmekte. Aynı zamanda, İsrail’in burada inşa ettiği yerleşim yerleri de demografik dengeyi Yahudi nüfusa göre ayarlamayı hedeflediği gerekçesiyle hukuka aykırı sayılmaktadır.

Doğu Kudüs'ü gelecekteki başkenti olarak kabul eden Filistin, İsrail’i burada yaşayan Filistinli nüfusa karşı ayrımcılık uygulamak ve kenti “Yahudileştirmeye” çalışmakla suçlamaktadır.

Yüzlerce fanatik Yahudi’nin Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinin 58. yılı dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği bildirildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar 880 fanatik Yahudi’nin, İsrail polisi korumasında, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği belirtildi.

Yüzlerce fanatik Yahudi’nin Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinin 58. yılı dolayısıyla İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği bildirildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar 880 fanatik Yahudi’nin, İsrail polisi korumasında, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediği belirtildi.