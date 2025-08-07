Zafer Sırakaya'dan AK Parti Tokat İl Başkanlığı'na Ziyaret

Ziyaret üzerine konuşan AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, “Teşkilat olarak durmadan, yorulmadan Tokat için, milletimiz için çalışıyoruz. Bugünkü ziyaret bizlere moral ve motivasyon oldu. Nazik ziyaretleri ve kıymetli paylaşımları için kendilerine teşekkür ediyoruz,” dedi.

Ziyarette ayrıca, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan da hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.