Zafer Sırakaya'dan AK Parti Tokat İl Başkanlığı'na Ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partinin Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Sırakaya'nın AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu bildirildi.
AK Parti Tokat İl Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Sırakaya'nın, teşkilatın dış ilişkiler çalışmalarına dair detayları paylaştığı ve Tokat teşkilatının çalışkanlığı ile disiplininden duyduğu memnuniyeti Ziyaret üzerine konuşan AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, “Teşkilat olarak durmadan, yorulmadan Tokat için, milletimiz için çalışıyoruz. Bugünkü ziyaret bizlere moral ve motivasyon oldu. Nazik ziyaretleri ve kıymetli paylaşımları için kendilerine teşekkür ediyoruz,” dedi. Ziyarette ayrıca, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan da hazır bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaret üzerine konuşan AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, “Teşkilat olarak durmadan, yorulmadan Tokat için, milletimiz için çalışıyoruz. Bugünkü ziyaret bizlere moral ve motivasyon oldu. Nazik ziyaretleri ve kıymetli paylaşımları için kendilerine teşekkür ediyoruz,” dedi.
Ziyarette ayrıca, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan da hazır bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Tokat İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.