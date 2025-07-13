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Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması

Şehit ve gazi aileleri, 15 Temmuz'un anıldığı etkinlikte bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Madak, şehitlerin fedakarlığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 21:32
Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması

Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Madak, "Aziz milletimiz o gece şereflerin en yücesine yürümekten bir an olsun dahi geri durmamış, iman dolu göğsünü hainlere siper etmiştir." dedi.

Program, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması" etkinliği ile gerçekleştirildi. Etkinlik, 15 Temmuz şehitleri anısına 253 balonun gökyüzüne bırakılmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edildi. Bakan Yardımcısı Madak, burada yaptığı konuşmada şehadeti, şereflerin en yücesi olarak tanımladı. Şehit ve gazilerin kanının, bir toprağı vatan kılan en önemli faktör olduğuna dikkat çekti.

Madak, "Ezanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevda, şehadete çıkan bir yolsa 15 Temmuz, o yolda tereddütsüz yürüyen aziz milletimizin yazdığı destanın ta kendisidir" şeklinde vurguladı. Ayrıca, 15 Temmuz gecesi şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının "Terörsüz Türkiye" hedefi ile taçlanacağını ifade ederek, "Artık terörsüz bir Türkiye hepimizin hakkı." dedi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile Safiye Bayat ve Levent Yücel de o gece yaşadıklarını paylaştı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bulunduğu için programa katılamadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gazilerin katılımıyla PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması" programına katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri anısına 253 balonun gökyüzüne bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gazilerin katılımıyla PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye: Şehit ve Gazi Aileleri Milli Birlik Buluşması" programına katıldı. Program, 15 Temmuz şehitleri anısına 253 balonun gökyüzüne bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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