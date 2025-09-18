Zaharova: Türkiye ile enerji işbirliği gerçek stratejik düzeye ulaştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile enerji alanındaki işbirliğinin artık gerçek bir stratejik düzeye ulaştığını açıkladı. Sözcü, Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında iki ülke arasındaki yoğun etkileşimi değerlendirdi.

Zaharova'nın genel değerlendirmesi

Soru-cevap bölümünde Zaharova, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh'in duyurusuna atıfla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin yakında hizmete gireceğini hatırlattı ve projenin Rusya-Türkiye ilişkilerinde önemine vurgu yaptı.

Liderler ve dış politika temasları

Zaharova, Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki yoğun diyaloğun sürdüğünü belirterek, iki liderin 2024'ten bu yana 12 kez telefon görüşmesi yaptığını söyledi. İki liderin 1 Eylül'de Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde bir araya geldiklerini hatırlattı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mayıs ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret ve Sergey Lavrov ile görüşmesi de toplantıda zikredildi. Zaharova, dışişleri bakanlıkları arasındaki iletişim kanallarının kapsamlı ve aktif olduğunu vurguladı.

Parlamento ve kurumsal temaslar

Zaharova, parlamentolar arası temasların da canlı olduğunu belirterek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçen yıl Rusya ziyareti ile Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun Şubat ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaretleri anımsattı. İlgili kurumlar ve büyükelçilikler arasındaki yoğun temasların sürdüğünü ifade etti.

Enerji işbirliğinin önemi ve Akkuyu

Sözcü, enerji sektöründeki işbirliğinin artık gerçek stratejik düzeye ulaştığını belirtti. Zaharova, Rusya'nın Türkiye'ye doğalgaz sağlayan en önemli tedarikçilerden biri olduğunu vurgulayarak, Akkuyu santralinin inşasının enerji sektöründe ileri teknolojiye sahip bir proje haline geldiğini söyledi. Projenin Türk tarafıyla birlikte hayata geçirilmesinin, Ankara ile çok yönlü ilişkiler tarihinde önemli bir olay olacağını kaydetti.

Güney Kafkasya ve Ermenistan-Türkiye ilişkileri

Zaharova, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli olduğunu vurguladı ve Moskova'nın Ankara ile Erivan arasındaki bu tür girişimlere destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'ye ilişkin kaygılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına da değinen Zaharova, "Gazze'deki sivil halkın başına gelenler korkunç" sözleriyle insani duruma ilişkin ciddi endişe belirtti. Sözcü, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya yönelik saldırıya işaret ederek, bunun Gazze'deki gerginliği artırdığını ve İsrail'in sorunu güç kullanarak çözmeyi planladığı izlenimi verdiğini söyledi.

Zaharova, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ve insani yardımın acilen sağlanması gerektiğini, Filistin meselesinin ise uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.