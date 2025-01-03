Zambiya'da Sarhoş Polis Memuru 13 Şüpheliyi Serbest Bıraktı

Zambiya'da İlginç Bir Olay: Yılbaşı Kutlaması İçin Serbest Bırakılan Şüpheliler

Güney Afrika'nın Zambiya ülkesi, yılbaşı gecesi yaşanan olağanüstü bir olayla sarsıldı. Başkent Lusaka'da görevli polis memuru Titus Phiri, sarhoş haldeyken, karakolda gözaltında tutulan 13 kişiyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktı.

Zambiya polisi tarafından yapılan açıklamada, Phiri'nin bu serbest bırakma eylemini, karakolda başka bir polisten nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği belirtildi. Olayın ardından, Phiri hemen gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca, serbest bırakılan 13 şüphelinin tekrar yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi. Bu kişilerin, darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Bu nahoş olay, Zambiya'daki güvenlik ve disiplin sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.