Zambiya'daki Taş Ocağı Göçüğü: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Zambiya'da Taş Ocağı Göçüğü: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Zambiya'nın Chongwe bölgesinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, başkent Lusaka'nın 50 kilometre doğusunda, kayıt dışı faaliyet gösteren bir ocakta gerçekleşti.

Olayın Detayları

Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, düzenlediği basın toplantısında göçükle ilgili bilgileri aktardı. Hamoonga, "Bu trajik olayda 9 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralı olarak kurtarıldı," dedi. Ayrıca, olayın ardından bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geçmişteki Üzücü Olaylar

Daha önce Zambiya'nın kuzeyindeki bir açık bakır madeninde Aralık 2023'te meydana gelen başka bir göçüğün, yaklaşık 30 madencinin hayatını kaybetmesine neden olduğu biliniyor. Bu tür olaylar, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin güvenlik düzeyinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.