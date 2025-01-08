DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Zaporijya'da Rus Saldırısı: 1 Ölü, 30 Yaralı

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine Rusya'nın düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:50
Zaporijya'da Rus Saldırısı: 1 Ölü, 30 Yaralı

Rusya'nın Zaporijya'ya Düzenlediği Saldırı Sonrası Can Kayıpları

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın bölgeye güdümlü bomba ile saldırdığını duyurdu.

Saldırı Sonucu Yaralanmalar ve Hastane Durumu

Fedorov, saldırının bir sanayi altyapısını hedef aldığını ve yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını belirtti. Bu olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmakta.

Bölgedeki Zor Duruma Tepkiler

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya üzerinden Zaporijya’ya yönelik saldırıya karşı tepkisini dile getirerek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı. Bu açıklama, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının durdurulması çağrısını daha da güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus Meclisi'nden Terör Mağdurları ve Devrim Şehitleri İçin Yasa Değişikliği
2
Yunanistan'dan Elon Musk'a Parlamento Daveti
3
Zaporijya'daki Saldırıda 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 30 Yaralı
4
AK Parti'li Yıldırım: Aile Kurumu Geleceğimiz İçin Hayati Öneme Sahip
5
Şırnak'ta İki Tankerin Çarpışması: 6 Yaralı
6
Çocukları Koruma Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!