Zaporijya'da Rus Saldırısı: 1 Ölü, 30 Yaralı

Rusya'nın Zaporijya'ya Düzenlediği Saldırı Sonrası Can Kayıpları

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde, Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın bölgeye güdümlü bomba ile saldırdığını duyurdu.

Saldırı Sonucu Yaralanmalar ve Hastane Durumu

Fedorov, saldırının bir sanayi altyapısını hedef aldığını ve yaralanan 30 kişinin bölge hastanesine kaldırıldığını belirtti. Bu olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmakta.

Bölgedeki Zor Duruma Tepkiler

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya üzerinden Zaporijya’ya yönelik saldırıya karşı tepkisini dile getirerek, "Rusya yine sivilleri vuruyor." ifadesini kullandı. Bu açıklama, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının durdurulması çağrısını daha da güçlendirdi.