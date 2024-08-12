Zaporijya Nükleer Santrali'nde Yangın Gelişmeleri

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde Yangın Çıktı

Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olan Zaporijya NGS'de, dün soğutma sisteminde bir yangın patlak verdi. Yangının büyük bölümü kontrol altına alındı ancak Rusya ve Ukrayna, olayla ilgili olarak birbirlerini suçlamaya devam ediyor.

Santralin Özellikleri ve Tarihçesi

1984-1995 yılları arasında inşa edilen Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük nükleer santrali konumunda olup, Dnipro Nehri yanında yer almaktadır. Santralin toplamda 6 reaktörü bulunmakta ve her biri 950 megavat gücünde olup, toplamda 5700 megavatsaat elektrik üretebilme kapasitesine sahiptir. Bu enerji, yaklaşık 4 milyon haneye yeterli gelmektedir.

Yangın ve Suçlamalar

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santral, o tarihten itibaren çeşitli saldırılara maruz kaldı. Ukrayna ve Rusya arasında söz konusu saldırılarla ilgili karşılıklı suçlamalar sürmekte. Yevgeniy Balitskiy, Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, yangının sebebinin Ukrayna ordusunun saldırısı olduğu iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yangının Rusya tarafından çıkarıldığını belirtti.

Nükleer Güvenlik Durumu

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya NGS'deki yangının önemli ölçüde söndürüldüğünü ve bölgede radyasyon seviyesinde herhangi bir değişim yaşanmadığını duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise, nükleer güvenlik açısından herhangi bir olumsuz etki rapor edilmediğini belirtti ve tesiste periyodik denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.