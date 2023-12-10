Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Zara’nın yeni koleksiyonu için çektiği ‘Zara Atelier’ adlı kampanyanın fotoğrafları büyük tepki topladı. Fotoğraflarda, Gazze’de yaşanan katliamı çağrıştıran kefen, moloz ve harita gibi objeler kullanıldığı iddia edildi. Zara, eleştiriler üzerine fotoğrafları kaldırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Zara’nın Gazze’li kurbanlara saygısızlık yaptığını ve siyasi bir konuyu pazarlama malzemesi olarak kullandığını öne sürdü. Bazı kullanıcılar, Zara’ya boykot çağrısı yaptı. Zara ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.





Zara’nın Tartışmalı Kampanyası

Zara’nın yeni koleksiyonu için hazırladığı ‘Zara Atelier’ adlı kampanyanın fotoğrafları sosyal medya ve internet sitesinde yayınlandı. Kampanyanın ana temasının, giysinin çok yönlülüğünü vurgulayan yoğun bir tasarım çalışması olduğu belirtildi. Ancak fotoğraflarda, manken Kristen McMenamy’nin beyaz bir örtüyle sarılı bir cesedi taşıdığı görüldü. Fotoğraflarda ayrıca, Gazze’deki yıkımı anımsatan kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzetilen bir karton kesit de dikkat çekti. Bu fotoğraflar, sosyal medyada büyük bir öfke dalgasına neden oldu. Birçok kullanıcı, Zara’nın Gazze’li kurbanlara saygısızlık yaptığını ve siyasi bir konuyu pazarlama malzemesi olarak kullandığını öne sürdü. Bazı kullanıcılar, Zara’ya boykot çağrısı yaptı. Zara ise, artan eleştiriler üzerine fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.





Sosyal Medyada Zara’ya Tepkiler

Zara’nın kampanyasının paylaşım platformu X'te infial yarattığı görüldü. Birçok kullanıcı, fotoğrafları provokatif olarak yorumladı. Kullanıcılar paylaşımlarında, hassas siyasi konuların pazarlama amacıyla kullanılmasına yönelik açık bir girişim olarak algıladıkları bu durum karşısında şok olduklarını, dehşete düştüklerini ve öfkelendiklerini ifade ettiler. Bir X platformu kullanıcısı, “yaşadığımız dünya ne kadar iğrenç insanlık olmayınca insanlar ne kadar iğrenç oluyor..#BoycottZara ” ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, “Seni Türkiye’den silemezsek bize de yazıklar olsun!”diye yazdı. Başka bir X kullanıcısı ise; "Öyle bir zamandayız ki, şerefsizlik kendini apaçık gösteriyor. Sen onlar şerefsiz değil diyorsun. Onlar hayır ben ş.refsizim diyor. Gören gözler için bu çağda nice ibretler var!" notunu düştü. Sosyal medyada, Zara’ya yönelik boykot çağrılarını içeren #zarahaddinibil ve #BoycottZara etiketleri açıldı ve onbinlerce paylaşım yapıldı

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Zara’dan Açıklama Yok

Zara’nın kampanyasına dair büyüyen tepkiler karşısında henüz bir açıklama yapmadığı görüldü. Zara’nın resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kampanyanın fotoğrafları kaldırıldı. Zara’nın, kampanyanın tasarımcılarından veya yöneticilerinden herhangi biri hakkında bir işlem yapacağı veya yapmayacağı bilinmiyor. Zara’nın, Gazze’deki katliamı çağrıştıran objeleri bilerek veya bilmeyerek kullandığı da net değil.





Zara’nın kampanyası ne zaman yayınlandı?

Zara yeni kampanyasının fotoğrafları, 10 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya ve internet sitesinde yayınlandı.



Zara’nın kampanyasında neler kullanıldı?

Zara’nın kampanyasında, manken Kristen McMenamy’nin beyaz bir örtüyle sarılı bir cesedi taşıdığı, kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzetilen bir karton kesit gibi objeler kullanıldığı iddia edildi.

Zara’nın kampanyası neden tepki çekti?

Zara’nın kampanyası, Gazze’de yaşanan katliamı çağrıştırdığı ve Gazze’li kurbanlara saygısızlık yaptığı gerekçesiyle tepki çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Zara’nın siyasi bir konuyu pazarlama malzemesi olarak kullandığını öne sürdü.

Zara’nın kampanyasına nasıl tepki verildi?

Zara’nın kampanyasına, sosyal medyada #zarahaddinibil etiketiyle boykot çağrısı yapıldı. Binlerce kullanıcı, Zara’nın kampanyasını eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Zara’nın kampanyasıyla ilgili bir açıklama yaptı mı?

Zara’nın kampanyasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı görüldü. Zara’nın resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kampanyanın fotoğrafları kaldırıldı.