Zaviye'de Milis Çatışması: Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Zaviye'de Milis Gruplar Arasındaki Çatışma

Libya'nın batısında yer alan Zaviye kentinde, araları anlaşmazlık bulunan milis grupların birbirleriyle çatıştığı bildirildi. Olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda çocuk da dahil olmak üzere sekiz kişinin yaralandığı aktarıldı.

Olayın Detayları

Libya'da yayımlanan haber kaynaklarına göre, çatışmalar dün gece geç saatlere kadar sürdü. Talihsiz bir Mısırlı işçinin olay sırasında hayatını kaybettiği, yaralıların ise bölgedeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Sakinliğin Hakim Olduğu Kent

Çatışmaların ardından Zaviye kentinde şu an için bir sakinlik hâkim. Yerel sağlık kurumları, çatışmaların en yoğun yaşandığı Suk el-Hudar ve Bi'r el-Ganem bölgelerinin sivil vatandaşlar için tehlikeli olduğunu vurguladılar.

Tahliye ve Yardım Çalışmaları

Libya'nın Kızılay Zaviye Şubesi, çatışma bölgesindeki 40 ailenin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, ambulans ve ilk yardım ekiplerinin hedef alınmaması için çağrıda bulunuldu. Bölgedeki Gelişmeleri Takip Ediyoruz

Gelişmeler doğrultusunda Zaviye'deki durum dikkatle izlenmektedir.