Zaviye'de Silahlı Çatışma: Eğitim Askıya Alındı, Elektrik Üniteleri Zarar Gördü

Trablus'a 50 km mesafedeki Zaviye'de çıkan çatışmalarda halk uyarıldı; eğitime ara verildi ve Güney Trablus Elektrik Santrali'nde üniteler zarar gördü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:06
Zaviye'de çatışma çıktı

Libya'nın başkenti Trablus'un 50 kilometre batısındaki Zaviye kentinde silahlı gruplar arasında çatışma yaşandı. Olayla ilgili bildirilerde bölgedeki halkın güvenliği için dikkatli olması istendi.

Sağlık uyarısı ve iletişim

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Acil Durum Merkezi Zaviye Şubesi tarafından yapılan açıklamada, çatışma yaşanan bölgelerdeki halka evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Ayrıca, çatışma bölgelerindeki Libyalıların acil durumlarda doğrudan Merkez ile irtibata geçebilmesi için acil durum telefon numaralarının paylaşıldığı belirtildi.

Eğitime ara verildi

Zaviye Belediyesi Eğitim Gözlem Merkezi açıklamasında, kentin sahil yolunun kuzeyindeki tüm eğitim öğretim merkezlerinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada öğrenci, öğretmen ve eğitim personelinin güvenlikleri için çatışmalar sona erene kadar duyuruları takip etmeleri ve verilen talimatlara uymaları istendi.

Elektrik şebekesi ve santral hasarı

Libya Genel Elektrik Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Zaviye'deki çatışmalarda Güney Trablus Elektrik Santralindeki bazı üretim ünitelerinin zarar gördüğü ve bunun elektrik şebekesinin istikrarını olumsuz etkilediği kaydedildi. Şirket, elektrik hizmeti verilemeyen bölgelerin yeniden hizmet alabilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kamu kurumları ve yetkililer halkı resmi duyuruları takip etmeye çağırdı.

