Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 363 kişi yakalandı: 1 milyondan fazla uyuşturucu hapa el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde birden gerçekleştirilen “Narkoçelik-15” operasyonlarında, uyuşturucu ticareti yapan yerel suç örgütü üyelerinin de aralarında olduğu, uyuşturucu satıcısı ve imalatçısı olan 363 şüphelinin yakalanmış olduğunu duyurdu.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan bu operasyonlarda 936 ekip ve 2 bin 340 personel görev aldı. Operasyonlara ayrıca 38 narkotik dedektör köpek ve 9 hava aracı da katıldı. Operasyonlar sonucunda 217 kilogram uyuşturucunun yanı sıra 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.