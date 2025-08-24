DOLAR
Zelenskiy: 34. Bağımsızlık Günü'nde 'Güçlü ve Güvenli Ukrayna' Vurgusu

Zelenskiy, 34. Bağımsızlık Günü'nde Bağımsızlık Meydanı'ndan 'güçlü, eşit, bağımsız ve Avrupalı Ukrayna' hedefini ve güvenlik vurgusunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 13:09
Zelenskiy: 34. Bağımsızlık Günü'nde 'Güçlü ve Güvenli Ukrayna' Vurgusu

Zelenskiy'den 34. Bağımsızlık Günü mesajı: "Güçlü ve güvenli Ukrayna"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin 34. Bağımsızlık Günü dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı video mesajla ülkenin geleceğine dair vizyonunu açıkladı.

Bağımsızlık Meydanı'nda güçlü vurgusu

Başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan seslenen Zelenskiy, bu alanın Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı. Zelenskiy, "Güvenlik ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü" bir Ukrayna inşa edeceklerini belirtti.

Zelenskiy, "Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı'mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü'nü kutlayacaklar." dedi.

Hedef: Avrupalı, eşit ve dirençli bir ülke

Devlet Başkanı, ülkenin hedefinin "güçlü, eşit, bağımsız ve Avrupalı Ukrayna" olduğunu ifade etti. Ukrayna'nın sadece bağımsız bir devlet olmadığını, aynı zamanda Avrupa ve dünya için "güçlü müttefik" olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna, kurban değil bir savaşçıdır." sözleriyle ülkenin direncini ön plana çıkardı ve Ukrayna'nın gerekenlerin hayata geçirilmesi için gerekli iradeye sahip olduğunu söyledi.

