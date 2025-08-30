Zelenskiy: 40 km'lik tampon bölge önerisi uygulanamaz

Modern savaş koşulları ve insansız hava araçları gerekçesiyle reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulmasına ilişkin önerileri kesin bir dille reddetti.

Ülke basınındaki haberlere göre Zelenskiy, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupalı liderlerin barış veya ateşkes anlaşması kapsamında gündeme getirdiği önerilerin modern savaşın gerçeklerini yansıtmadığını söyledi.

Zelenskiy, önerinin özellikle insansız hava araçlarının yaygın kullanıldığı günümüz savaş koşullarında uygulanamaz olduğunu belirtti. Başkanın sözleri şöyle: "Günümüzdeki savaşların teknolojik durumunu anlamayanlar tampon bölge öneriyor."

Zelenskiy ayrıca tampon bölge uygulamasının Ukrayna için toprak kaybı anlamına gelebileceğini vurguladı ve Rusya'nın diyalog ve diplomasiye hazır olmadığını, savaşın sona ermesini ertelemek için yollar aradığını savundu.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre bazı liderler ateşkes ya da uzun vadeli barış anlaşması kapsamında iki ülke arasına 40 kilometrelik tampon bölge önerisini gündeme getirmişti.