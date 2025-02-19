Zelenskiy: ABD'nin Nadir Elementler Talebine Yanıt Verdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Önemli Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ABD'nin nadir elementler talebine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Biz herhangi bir kıta için hammadde merkezi olmak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın stratejik hammadde sağlama isteği bulunmadığını vurguladı.

Hammadde Merkezi Olma İsteği Yok

Bu açıklama, Zelenskiy'nin ülkesinin uluslararası ilişkilerdeki hamlelerine ışık tutarken, ekonomik bağımsızlık hedefleri hakkında da önemli bir mesaj taşıyor. Ukrayna, hammadde ihracatına dair planlarını gözden geçirirken, dış bağımlılıklarını azaltma çabalarını sürdürüyor.