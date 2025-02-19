Zelenskiy: 'Adil Barış için Herşeyi Yapacağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara’da açıklamalarda bulunarak savaşın sona ermesi için adil bir barış talep etti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:59
Zelenskiy: 'Adil Barış için Herşeyi Yapacağız'

Zelenskiy, Türkiye’de Savaşın Sona Ermesi İçin Çağrıda Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, 'Biz adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz.' dedi.

Savaşın Hızla Sonlanması Çağrısı

Zelenskiy, her ne olursa olsun uluslararası hukuk, egemenlik ve toprak bütünlüğü konularına her zaman destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek, 'On binlerce insanın hayatı kaybediyor, evler yıkılıyor. Bu bağlamda, Ukraynalı yetim çocukların ağırlanması için Türkiye’ye teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde Somut Adımlar

Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile müzakerelerinin somut konular üzerine olduğunu belirtti. 'Bugün yine somut bir müzakere gerçekleştirdik. Detayları paylaşamam ama etkili olduğunu söyleyebilirim.' dedi.

NATO Üyeliği ve Güvenlik Garantileri

Savaşın bitmesi için NATO üyeliğine vurgu yapan Zelenskiy, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu durumu destekliyor ve Avrupa'daki birçok kişi de NATO üyeliğimizi destekliyor. Güvenlik garantileri olmadan hangi garantilerden bahsediyoruz?' dedi.

Ekonomik Güvenlik ve Yatırım İlişkileri

Zelenskiy, Avrupa Birliği gibi büyük pazarlara katılmanın önemine dikkat çekti. 'Ekonomik güvenlik garantilerine ihtiyacımız var.' diyen Zelenskiy, 'Bir şeyi vereceksek, onun karşılığında bir şey almalıyız.' şeklinde konuştu.

Türkiye ile Süregelen İşbirliği

Zelenskiy, Türkiye ile savunma sanayi alanındaki işbirliğine ve mevcut projelere de değindi. 'Ukrayna, Türkiye ile drone üretimi ve gemi inşası gibi konularda işbirliği yapıyor. Bu ortaklıkları sürdürmeyi hedefliyoruz.' dedi.

Sonuç: Adil Barış Vurgusu

Zelenskiy, savaşın sona ermesi konusundaki kararlılığını yineleyerek, 'Bu savaşı bitirmek için her şeyi yapacağız. Çocuklarımızın savaşın yükü altında olmasından endişeliyiz. Adil bir barış, hem Ukrayna hem de Avrupa için hayati öneme sahip.' ifadelerine yer verdi.

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