Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Başkan Trump ile savaşın sona ermesi için önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:59
Zelenskiy, Başkan Trump ile Kritik Görüşme Yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek adına Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Finlandiya'da resmi ziyarette bulunan Zelenskiy, bu bilgiyi Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladı.

Zelenskiy, Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarına devam ettiğini belirtti. Gece boyunca Rusya'nın, Ukrayna'da iki hastane ve enerji tesisleri de dahil olmak üzere çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenlediğini kaydetti.

Zelenskiy, "Eğer Ruslar bizim nesnelerimize saldırmazsa, biz de kesinlikle saldırmayacağız" ifadesiyle, Rusya'nın saldırıları durdurduğu takdirde, Ukrayna'nın karşı saldırıda bulunmayacağını vurguladı.

Savaşın sona erdirilmesi çerçevesinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen verimli görüşmelere atıfta bulunan Zelenskiy, Rusya'nın amacının savaşı uzatmak olduğunu savundu. Trump ile Putin arasında yapılan görüşmede, enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması meselesinin ele alındığını hatırlatan Zelenskiy, bugünkü görüşmesinde detayları planlayacaklarını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın kontrolündeki bölgeleri asla Rus toprağı olarak tanımayacaklarını belirterek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için kırmızı çizgiler olduğunu söyledi. Ateşkes sağlanması'nın savaşı bitirmenin ilk adımı olabileceğini belirten Zelenskiy, bu konuda bir toplantı yapılması halinde
Ukrayna'nın asker ve enerji uzmanlarından oluşacak bir heyet göndereceklerini açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ise, dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir barış çağrısında bulundu. Stubb, bu barışın Rusya'nın saldırılarını durdurmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Stubb, "Ukrayna, Finlandiya, Avrupa ve ABD barış istiyor. Rusya'nın hâlâ gerçek barışı istediğini göstermesi gerekiyor" dedi. Ayrıca, ABD, Ukrayna ve Rusya'nın ateşkes görüşmeleri için yeterli ekipleri olduğunu belirten Stubb, Trump ve Putin'in telefon görüşmesini "doğru yönde bir adım" olarak nitelendirdi.

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