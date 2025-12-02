Zelenskiy: Cenevre Belgesinde Düzeltmeler Yapıldı — ABD-Ukrayna Görüşmesi

Zelenskiy: Cenevre Belgesinde Düzeltmeler Yapıldı

Florida görüşmesinin detayları ve diplomatik temaslar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen Ukraynalı ve ABD’li heyetler arasındaki toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, görüşmede Cenevre’deki belge üzerinde düzeltmeler yapıldığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Kasım tarihli toplantının ardından Ukraynalı heyetten detaylı bilgilendirme aldığını belirtti. ‘Telefonla konuşulmayacak meseleleri yüz yüze görüştük’ diyerek, yüz yüze temasların önemine vurgu yaptı.

Heyetten Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve beraberindeki katılımcıların, müzakerelerde ABD tarafından gündeme getirilen sorulara ilişkin bir rapor sunduğu ifade edildi.

Zelenskiy, görüşmenin içeriğine dair şunları aktardı: ‘Görüşmede Cenevre’deki belge ile alakalı düzeltmeler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Andriy Hnatov ile ABD’li ortakların sunduğu brifing için minnettarım. İstihbarat temsilcilerinin de katılımıyla, cephe hattında çeşitli adımların uygulanabilirliği, Rus saldırılarından korunma ve muhtemel ateşkes durumunda anlaşmaların ihlal edilmesinin önlenmesinin zorlukları görüşüldü.’

Zelenskiy ayrıca diplomatların, Avrupalı ülkeler ve Gönüllüler Koalisyonu’ndaki diğer katılımcıların süreçte anlamlı rol almasını sağlamak üzere ortaklarla etkin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ukraynalı lider, Paris’teki resmi ziyarete de değinerek, Ukraynalı heyeti ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmeler ile ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüklerini bildirdi.

Zelenskiy, Witkoff ile Jared Kushner ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova’da planlanan görüşmeye değinerek, Rusya’nın görüşmeler öncesinde dezenformasyon kampanyaları başlattığını hatırlattı. Ayrıca, Avrupalı ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump ekibiyle yürütülen çalışmaların en yapıcı şekilde sürdürülmesi talimatını verdiğini belirtti.

Son olarak Zelenskiy, ‘Ukrayna bütün diplomatik çabalara mümkün olan en büyük ciddiyetle yaklaşıyor. Gerçek barış ve güvenlik garantilerini sağlamak için son derece kararlıyız. Rus tarafı da bu kararlılığı göstermek zorundadır ve bu durum ancak ortaklarımızla birlikte sağlanabilir’ ifadelerini kullandı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliğinin ABD ile yapılacak görüşmelerin programını belirlemek üzere temaslarını sürdüreceği bildirildi.

