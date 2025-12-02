Zelenskiy: Cenevre Belgesinde Düzeltmeler Yapıldı — ABD-Ukrayna Görüşmesi

Zelenskiy, Florida’daki ABD-Ukrayna görüşmesinde Cenevre belgesinde düzeltmeler yapıldığını, cephe hattı, güvenlik ve olası ateşkesin uygulanabilirliğinin ele alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:17
Zelenskiy: Cenevre Belgesinde Düzeltmeler Yapıldı — ABD-Ukrayna Görüşmesi

Zelenskiy: Cenevre Belgesinde Düzeltmeler Yapıldı

Florida görüşmesinin detayları ve diplomatik temaslar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen Ukraynalı ve ABD’li heyetler arasındaki toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, görüşmede Cenevre’deki belge üzerinde düzeltmeler yapıldığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Kasım tarihli toplantının ardından Ukraynalı heyetten detaylı bilgilendirme aldığını belirtti. ‘Telefonla konuşulmayacak meseleleri yüz yüze görüştük’ diyerek, yüz yüze temasların önemine vurgu yaptı.

Heyetten Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve beraberindeki katılımcıların, müzakerelerde ABD tarafından gündeme getirilen sorulara ilişkin bir rapor sunduğu ifade edildi.

Zelenskiy, görüşmenin içeriğine dair şunları aktardı: ‘Görüşmede Cenevre’deki belge ile alakalı düzeltmeler yapıldı. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Andriy Hnatov ile ABD’li ortakların sunduğu brifing için minnettarım. İstihbarat temsilcilerinin de katılımıyla, cephe hattında çeşitli adımların uygulanabilirliği, Rus saldırılarından korunma ve muhtemel ateşkes durumunda anlaşmaların ihlal edilmesinin önlenmesinin zorlukları görüşüldü.’

Zelenskiy ayrıca diplomatların, Avrupalı ülkeler ve Gönüllüler Koalisyonu’ndaki diğer katılımcıların süreçte anlamlı rol almasını sağlamak üzere ortaklarla etkin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Ukraynalı lider, Paris’teki resmi ziyarete de değinerek, Ukraynalı heyeti ve Avrupalı liderlerle yapılan görüşmeler ile ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüklerini bildirdi.

Zelenskiy, Witkoff ile Jared Kushner ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova’da planlanan görüşmeye değinerek, Rusya’nın görüşmeler öncesinde dezenformasyon kampanyaları başlattığını hatırlattı. Ayrıca, Avrupalı ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump ekibiyle yürütülen çalışmaların en yapıcı şekilde sürdürülmesi talimatını verdiğini belirtti.

Son olarak Zelenskiy, ‘Ukrayna bütün diplomatik çabalara mümkün olan en büyük ciddiyetle yaklaşıyor. Gerçek barış ve güvenlik garantilerini sağlamak için son derece kararlıyız. Rus tarafı da bu kararlılığı göstermek zorundadır ve bu durum ancak ortaklarımızla birlikte sağlanabilir’ ifadelerini kullandı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliğinin ABD ile yapılacak görüşmelerin programını belirlemek üzere temaslarını sürdüreceği bildirildi.

UKRAYNA ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ SEKRETERİ RÜSTEM UMEROV VE BERABERİNDEKİ KATILIMCILAR...

UKRAYNA ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ SEKRETERİ RÜSTEM UMEROV VE BERABERİNDEKİ KATILIMCILAR, MÜZAKERELERDE ABD TARAFINDAN GÜNDEME GETİRİLEN SORULARA İLİŞKİN BİR RAPOR SUNDU

UKRAYNA ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA KONSEYİ SEKRETERİ RÜSTEM UMEROV VE BERABERİNDEKİ KATILIMCILAR...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri
2
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
3
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
4
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
5
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
6
Duatepe Anıtı Sisle Kaplandı: Polatlı'da Kartpostallık Görüntüler
7
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde