Zelenskiy'den ABD Ziyareti: 'Yoğun Bir Diplomasi Haftasına Hazırlanıyoruz'

Zelenskiy, BM Genel Kurulu 80. dönem açılışı için ABD'ye gideceklerini, yaklaşık 20 görüşme yapacaklarını ve Donald Trump ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:16
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 80. dönem açılışı programı kapsamında ABD'ye gideceğini ve savaşı sona erdirmek için yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlandıklarını bildirdi.

Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Ukrayna heyeti olarak BM Genel Kurulunun 80. dönem açılışı programına katılacaklarını belirtti.

Ziyaret programı ve görüşmeler

Zelenskiy, ABD ziyareti kapsamında müttefik ülkelerin temsilcileri ile bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmekle ilgili konuları ele alacaklarını söyledi. Ukrayna heyetinin ABD'de yaklaşık 20 görüşme yapacağını kaydeden Zelenskiy, yarın ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini ve hafta içi de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Mesajında, "Şu anda çok yoğun bir haftaya, bir diplomasi haftasına hazırlanıyoruz." ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Bu haftanın dünyaya güçlü bir eylem havası vermesi önemli, güç olmadan barış da olmaz." dedi.

Askeri ve diplomatik adımlar

Zelenskiy ayrıca, müttefikler için Ukrayna'nın ürettiği insansız deniz araçlarının ihracatı konusunda ilk teklifleri hazırladıklarını belirtti ve "Önümüzdeki hafta, hem diplomatik konumumuzu hem de ordumuzu kesinlikle daha da güçlendirecek." diye konuştu.

