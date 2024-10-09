Zelenskiy'den NATO Üyeliği İçin Çağrı

Ukrayna'nın NATO'ya Katılma Çabaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya davet edilmesi için ilk adımın atılmasını istedi.

Önemli Zirve ve Görüşmeler

Zelenskiy, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleştirilen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi" çerçevesinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Burada, yaklaşan Ramstein formatındaki Ukrayna Temas Grubu toplantısı hakkında bilgi vererek, ABD'deki kasırga nedeniyle ertelenen toplantının tarihinin yakında açıklanacağını duyurdu.

Kritik Partnersal Görüşmeler

Zelenskiy, Ramstein toplantısından önce İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderleri ile görüşmeler yapacağını belirtti. "Bir günde güçlenmemizin bağlı olduğu kilit ortaklarımızla görüşmelere başlayacağım," dedi.

Görüşmelerin ardından, Barış Planı'nın Ramstein toplantısında tüm katılımcılara detaylı bir şekilde sunulacağını belirten Zelenskiy, "Zafer Planı, Beyaz Saray'da sunulduğu gibi orada da ayrıntılı olarak sunulacak," ifadelerini kullandı. Bu toplantının, ABD Başkanı Joe Biden başkanlığında 50'den fazla savunma bakanı ve pek çok liderin katılımıyla gerçekleşeceğini aktardı.

Barış ve Diplomasi Vurgusu

Zelenskiy, tüm güneydoğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın adil bir şekilde sona ermesi için kararlı bir tutum sergilediklerini ifade etti. NATO üyelik süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Zelenskiy, "Davet konusunda ilk adımın atılmasını istiyoruz. NATO'ya davet, ittifaka üyelik değildir. Evet, NATO üyesi olmak daha iyi. Ancak şimdi konumumuzu güçlendirmekten bahsediyoruz, savaştan sonra değil," şeklinde konuştu.

Savaş süresince NATO üyeliğine şüpheyle yaklaşan ülkelerin liderlerinin tutumuna da anlayış gösteren Zelenskiy, bu tutumun sebeplerini vurguladı.