DOLAR
34,22 0,1%
EURO
37,46 0,53%
ALTIN
2.870,86 0,47%
BITCOIN
2.091.346,74 1,96%

Zelenskiy'den NATO Üyeliği İçin Çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'ya davet edilme sürecinde ilk adımın atılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:00
Zelenskiy'den NATO Üyeliği İçin Çağrı

Ukrayna'nın NATO'ya Katılma Çabaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya davet edilmesi için ilk adımın atılmasını istedi.

Önemli Zirve ve Görüşmeler

Zelenskiy, Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleştirilen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi" çerçevesinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Burada, yaklaşan Ramstein formatındaki Ukrayna Temas Grubu toplantısı hakkında bilgi vererek, ABD'deki kasırga nedeniyle ertelenen toplantının tarihinin yakında açıklanacağını duyurdu.

Kritik Partnersal Görüşmeler

Zelenskiy, Ramstein toplantısından önce İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderleri ile görüşmeler yapacağını belirtti. "Bir günde güçlenmemizin bağlı olduğu kilit ortaklarımızla görüşmelere başlayacağım," dedi.

Görüşmelerin ardından, Barış Planı'nın Ramstein toplantısında tüm katılımcılara detaylı bir şekilde sunulacağını belirten Zelenskiy, "Zafer Planı, Beyaz Saray'da sunulduğu gibi orada da ayrıntılı olarak sunulacak," ifadelerini kullandı. Bu toplantının, ABD Başkanı Joe Biden başkanlığında 50'den fazla savunma bakanı ve pek çok liderin katılımıyla gerçekleşeceğini aktardı.

Barış ve Diplomasi Vurgusu

Zelenskiy, tüm güneydoğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın adil bir şekilde sona ermesi için kararlı bir tutum sergilediklerini ifade etti. NATO üyelik süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Zelenskiy, "Davet konusunda ilk adımın atılmasını istiyoruz. NATO'ya davet, ittifaka üyelik değildir. Evet, NATO üyesi olmak daha iyi. Ancak şimdi konumumuzu güçlendirmekten bahsediyoruz, savaştan sonra değil," şeklinde konuştu.

Savaş süresince NATO üyeliğine şüpheyle yaklaşan ülkelerin liderlerinin tutumuna da anlayış gösteren Zelenskiy, bu tutumun sebeplerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
ABD'den Lübnan Açıklaması: Yeni Bir Gazze Olmasını İstemiyoruz
3
Yemenli Akademisyen ve Ailesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
4
Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Özbekistan ve Afganistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor
6
Kapaklı'da Yüksekten Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
7
Mardin'de 4 Gün Süreyle Yasaklar Getirildi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak