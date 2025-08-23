DOLAR
Zelenskiy'den Rusya'ya 'Barış İçin Baskı' Çağrısı

Zelenskiy, Rusya'nın 'barış niyeti' göstermediğini belirterek uluslararası toplumdan Rusya'ya baskı yapılmasını istedi; Hollanda ve Güney Afrika görüşmeleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 23:53
Zelenskiy'den Rusya'ya 'Barış İçin Baskı' Çağrısı

Zelenskiy'den Rusya'ya 'Barış İçin Baskı' Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 'barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini' vurgulayarak, Rusya'nın tutumunu değiştirmesi için uluslararası baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

Hollanda Görüşmesi ve Diplomasi Çabaları

Zelenskiy, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında, Hollanda'da geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü belirtti. Görüşmede Rusya-Ukrayna barışına yönelik diplomatik çabalar ele alındı. Zelenskiy ayrıca Ukrayna ile Hollanda arasındaki savunma alanındaki ortak imalat projelerini görüştüklerini kaydetti.

Güney Afrika Başkanı ile Telefon Görüşmesi

Zelenskiy, diğer paylaşımında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştüğünü ve görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle ABD'de düzenlenen son zirvelerin ele alındığını ifade etti.

Putin'le Görüşme Hazırlığı ve Küresel Güney Vurgusu

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her türlü görüşmeye hazır olduğunu yineleyerek, Moskova'nın süreci geciktirmeye çalıştığını söyledi. 'Küresel Güney'in gerekli sinyalleri vererek Rusya'yı barışa zorlaması önemlidir.' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Zirveleri ve Trump'ın Görüşmeleri

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Putin ile görüştüğü ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurduğu; ardından 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği hatırlatıldı.

