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Zelenskiy'den Suriye'ye Destek Sözü: 'İstikrara Kavuşturma Çabalarına Yardımcı Olacağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik destek açıklamasında bulundu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:42
Zelenskiy'den Suriye'ye Destek Sözü: 'İstikrara Kavuşturma Çabalarına Yardımcı Olacağız'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval’ı kabul ettiğini belirtti. Her iki bakanın Suriye ziyareti sonrasında hazırladığı rapor hakkındaki bilgileri aktaran Zelenskiy, şunları söyledi:

"Suriye'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara yardımcı olacağız. Suriye yönetimi ve destek vermeye hazır tüm ortaklarla işbirliği yapmak üzere Ukrayna'da tahıl programını geliştireceğiz. Desteğin mümkün olduğunca güçlü olması için Avrupa ve ABD ile irtibat halinde olacağız."

Öte yandan, Bakan Sybiha, 30 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ve Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

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