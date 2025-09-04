DOLAR
Zelenskiy'den Türkiye'ye Teşekkür: Yılmaz'ın Paylaşımını Alıntıladı

Zelenskiy, Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:10
Zelenskiy'den Türkiye'ye Teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zelenskiy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın gönderisini alıntılayarak paylaşım yaptı ve Türkiye'nin desteğine vurgu yaptı.

Yılmaz'ın paylaşımı ve diplomasi vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, daha önce dört kez iştirak ettiğim 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin bugün beşincisine çevrim içi olarak katıldım. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde hibrit formatta gerçekleşen toplantıda, ABD Başkanı Sayın Trump'ın aldığı inisiyatif sonrasında Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabalar ele alındı. Türkiye olarak kalıcı barışın tesisi için her alanda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzu, taraflar arasında diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz. Adil ve kalıcı barış sağlanıncaya kadar, tüm imkanlarımızla diplomatik sürece katkı sunmaya devam edeceğiz."

Zelenskiy'nin paylaşımı, Türkiye'nin diplomatik destek ve çabalarının uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu gösterdi.

