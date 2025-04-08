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Zelenskiy, Donetsk'te Esir Alınan Çinli Askerleri Duyurdu

Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunda savaşan 2 Çin vatandaşının esir alındığını açıkladı ve Pekin ile irtibat kurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:24
Zelenskiy, Donetsk'te Esir Alınan Çinli Askerleri Duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunda Ukrayna’ya karşı mücadele eden 2 Çin vatandaşının Donetsk bölgesinde esir alındığını duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu kişilerin Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildiğini belirtti. Esirlerin üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulunduğunu vurguladı.

Esir alınan Çinli askerlerin dışında, Rus ordusunda daha fazla Çin vatandaşının görev yaptığını ifade eden Zelenskiy, “Tüm gerçekleri öğreniyoruz. İstihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı’na, derhal Pekin ile irtibat kurma talimatı vererek, Çin’in bu duruma nasıl yanıt vereceğini öğrenmesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı uzatmak için çeşitli yollar aradığını belirten Zelenskiy, “Rusya’nın Çin’i ve diğer ülkeleri, doğrudan ya da dolaylı olarak, Avrupa’daki bu savaşa dahil etmesi, Putin’in savaşın sona ermesi dışında her şeye niyetli olduğunun açık bir işareti.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ABD, Avrupa ve barıştan yana olan herkesi bu duruma tepki vermeye çağırarak, esir alınan Çin vatandaşlarının Ukrayna Güvenlik Servisi gözetiminde olduğunu açıkladı.

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