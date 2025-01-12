Zelenskiy, Hava Savunma Sistemleri için Lisans Talep Etti

Zelenskiy, Hava Savunma Sistemleri ve Füze Üretimi İçin Talepte Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin hava savunma yeteneklerini güçlendirmek için ABD ve diğer müttefiklerinden lisans talep etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, son bir hafta içinde Ukrayna'ya hava yoluyla yaklaşık 700 bomba ve 600'den fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rus Hava Üstünlüğüne Dikkat Çekti

Zelenskiy, Rusya'nın havadaki üstünlüğünü kullanarak saldırılarını devam ettirdiğini belirtti. Ülkesine yönelik hava saldırılarının önlenmesi için Ukrayna ile müttefikleri arasındaki hava savunma anlaşmalarının uygulanmasının önemine vurgu yaptı. NATO'nun Washington zirvesi ve Ramstein formatındaki toplantılarda alınan kararların henüz tam anlamıyla hayata geçmediğini ifade etti.

Zelenskiy, ABD ve diğer müttefik devletlerin liderleriyle hava savunma sistemleri ve füze üretimi için lisans verilmesi yönünde görüşmeler yaptığını belirtti. "Bu konuda imkansız diye bir şey yoktur ve bu durum, güvenliği garanti altına alma konusundaki ortak imkanlarımızı daha da güçlendirecek. İşte kalıcı barışı mümkün kılan güç tam da budur," dedi.

Rusya'ya Barışa Zorlanması Gerektiğini Vurguladı

Ukrayna lideri, müttefik ülkelerin, Rusya'yı barışa zorlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.