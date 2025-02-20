Zelenskiy ile Kellogg'un Basın Toplantısı İptal Edildi

ABD'nin Talebi Üzerine Basın Toplantısı İptal Edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg arasında gerçekleşmesi planlanan basın toplantısı, ABD tarafının isteği doğrultusunda iptal edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Açıklama Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, iptal ile ilgili olarak düzenlediği medyanın karşısında bu bilgilendirmeyi yaptı. Nikiforov, basın toplantısının iptali konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Nikiforov, ABD tarafının talebiyle toplantıya katılan basın mensuplarının sadece görüntü alabileceğini, görüşmenin sonunda herhangi bir basın açıklaması yapılmayacağını ve soru-cevap bölümünün yer almayacağını ifade etti.

Bu gelişme, Ukrayna'daki kamuoyunda dikkat çekerken, ABD ile Ukrayna arasındaki diplomatik iletişime de ışık tutuyor.