Zelenskiy ile Şara New York'ta Görüştü — Diplomatik İlişkiler Yeniden Tesis Edildi

Zelenskiy ile Şara New York'ta Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmenin gündemi

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda toplantıda Ukrayna ve Suriye'ye yönelik güvenlik tehditleri, bu tehditlerle mücadele ve iki ülke arasındaki işbirliğinin ele alındığını belirtti.

Karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurma konusunda mutabık kaldık.

Diplomatik adım

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ilişkin ortak bildiri imzalandığını bildiren Zelenskiy, bu önemli adımdan memnuniyet duyduklarını ve Suriye halkına istikrar yolunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.