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Zelenskiy: Kötülüklerin Önlenmesi İçin Adalet Şart

Zelenskiy, Buça Zirvesi'nde savaş suçu işleyenlerin yargılanması gerektiğini vurguladı ve adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 20:50
Zelenskiy: Kötülüklerin Önlenmesi İçin Adalet Şart

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Buça kentinde düzenlenen "Buça Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bu özel zirveye, Estonya, İzlanda, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Hırvatistan, Çekya, İsveç, Belçika, İngiltere ve Danimarka'nın parlamento başkanları katıldı.

Zelenskiy, Rus ordusunun 3 yıl önce Buça'ya yaptığı saldırıyı hatırlatarak, savaşta Ukrayna halkına ve esirlerine karşı işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizdi. "Kötülüklerin çoğalmaması için adaletin sağlanması gerekiyor," diyen Zelenskiy, esirlerin yargılanması gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra, Ukrayna'nın savaş nedeniyle yaşadığı kayıplara da dikkat çeken Zelenskiy, bahsettiği Bahmut, Avdiyivka ve Ugledar gibi yerlerin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Savaşın başlangıcında Buça sokaklarında yaşanan insanlığa karşı suçların dünya tarafından görüldüğünü hatırlatan Zelenskiy, Rus askerlerinin Ukraynalı esirlere karşı işlediği suçlar ve uyguladığı işkencelere de vurgu yaptı. Bu kapsamda Rusya'nın 183 binden fazla suç kaydının bulunduğunu bildirdi.

Zelenskiy, savaşın adil bir barışla sona ermesini istediklerini dile getirerek, "Hepimiz bu savaşın en kısa sürede güvenliğin garanti altına alınmasıyla sona ermesini istiyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya'ya yapılacak yaptırımların artırılması gerektiğini söyledi ve müttefik ülkelere verdikleri destek için teşekkür etti.

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