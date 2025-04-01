Zelenskiy: Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasında NATO Konusu Yer Almıyor

Ukrayna ve ABD Arasındaki Nadir Toprak Elementleri Anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleriyle ilgili anlaşma metninde ülkesinin NATO ile entegrasyonu konusunun bulunmadığını belirtti.

Zelenskiy, Kiev'deki çalışma ofisinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın enerji altyapılarına yönelik ateşkesi ihlal ettiğine dikkat çeken Zelenskiy, ilgili raporları ABD tarafına ileteceklerini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmek istemediğini savunan Zelenskiy, yaptırımların etkisini artırmaya başladıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya yaptırımları artırma imkanı olduğuna inandığını belirterek, "Başkan Donald Trump'ın bu konuda tüm ilgili araçlara sahip olmasını çok umuyoruz." dedi.

NATO ile Entegrasyon Meselesi

Ayrıca, nadir toprak elementleri anlaşması kapsamında çalışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, anlaşma taslağında NATO entegrasyonunun yer almadığını vurguladı: "Bu anlaşmaya ve NATO meselesine gelince, anlaşmada NATO meselesi yok ve yoktu."

Zelenskiy, güvenlik garantisi çerçevesinde yabancı askerlerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılması için müttefik ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü de belirtti. Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerin ordu temsilcileri 4 Nisan'da bir araya gelecek ve bu toplantıda önemli konular masaya yatırılacak.