Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile New York'ta Görüştü

Görüşme ve gündem maddeleri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü duyurdu. Zelenskiy, görüşmeyi resmi Telegram hesabı üzerinden paylaştı.

Zelenskiy, "New York'ta Genel Kurul'da yapılacak birçok toplantıdan bir gün önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile özellikle Rus saldırılarına karşı gerçek bir koruma ihtiyacı hakkında oldukça detaylı bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Hava savunma ihtiyacı ve PURL

Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın acil ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemleri konusunda müttefikleri bilgilendirdiğini belirtti. Zelenskiy, "Bu sistemlerin olması, Rusya'nın savaşma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca görüşmede Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programının faaliyetleri ele alındı. Zelenskiy, "Mark (Rutte), diğer müttefiklerle uygun iletişim kurmayı başlattı." açıklamasında bulundu.