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Zelenskiy: NATO Üyeliği ile Ukrayna Savaşını Sona Erdirmeye Hazırız

Zelenskiy, Ukrayna topraklarının NATO şemsiyesi altına alınmasının savaşı sona erdirebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:32
Zelenskiy: NATO Üyeliği ile Ukrayna Savaşını Sona Erdirmeye Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın kontrolü altındaki toprakların NATO şemsiyesi altına alınması durumunda, Rusya ile olan savaşın "sıcak aşamasını" sona erdirmek için ateşkes anlaşmasına varılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Sky News ile yaptığı röportajda Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın sıcak safhasını durdurmak için öncelikle NATO üyeliğinin, Ukrayna'nın işgal edilmemiş bölgelerine teklif edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Savaşın sıcak aşamasını durdurmak istiyorsak, kontrolümüz altındaki Ukrayna topraklarını NATO şemsiyesi altına almamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız lazım," dedi.

Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın Kiev'in kontrolü altında kalan kısmını derhal üye yapmasının gerekliliğini vurgulayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazla Ukrayna toprağını almak üzere geri gelmeyeceğini garanti altına almak için bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Aksi takdirde, Putin'in geri döneceği konusunda endişeleri olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump hakkında görüşleri sorulan Zelenskiy, yeni başkanla işbirliği yapma arzusu taşıdığını ifade ederek, "Onunla doğrudan çalışmak istiyorum çünkü etrafındaki insanlardan farklı sesler geliyor. İşte bu yüzden etrafımızdaki hiç kimsenin iletişimimizi bozmasına izin vermememiz gerekiyor," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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