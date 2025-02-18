Zelenskiy: Riyad'daki Rusya-ABD Görüşmesi Sürpriz Oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Çarpıcı Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Riyad'da gerçekleştirilen Rusya-ABD görüşmesinin kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Zelenskiy, basına yaptığı açıklamada bu önemli diplomatik buluşmayı medyadan öğrendiklerini ifade etti.

Rusya-ABD İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler

Rusya ile ABD arasında gerçekleşen bu görüşme, Ukrayna'nın siyasi durumu açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zelenskiy, bu tür görüşmelerin Ukrayna'nın ulusal güvenliği üzerinde doğrudan etkisi olabileceğini vurguladı.

Ukrayna'nın savaş koşulları altında uluslararası destek arayışları sürerken, Zelenskiy'nin bu konudaki açıklamaları dikkat çekiyor.