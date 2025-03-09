Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya Son Haftada 1200 Güdümlü Bomba Saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada 1200 güdümlü bombayla ülkesine saldırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 14:34
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya Son Haftada 1200 Güdümlü Bomba Saldırdı

Zelenskiy'den Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yapılan saldırılarda 1200 güdümlü bomba ve 80'den fazla füze kullanıldığını bildirdi.

İHA Saldırıları ve Yaptırım Çağrısı

Zelenskiy, ayrıca bu süre zarfında Rus ordusunun Ukrayna'ya yaklaşık 870 insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını belirtti. Rusların bu İHA'larda yabancı menşeli bileşenler kullandığını vurguladı ve bu duruma karşı uluslararası topluma yaptırımların artırılması gerektiğini savundu.

Hava Savunma ve Barış Çabaları

Ukrayna'nın hava savunma sistemini güçlendirmek için müttefikleriyle işbirliğine devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, “Adil bir barışın ve güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

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