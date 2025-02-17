Zelenskiy's Turkey Visit: An Insight into Strategic Partnership Talks

Zelenskiy'nin Türkiye Ziyareti Öncesi İletişim Başkanından Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine dair önemli bilgiler paylaştı. Altun, bu ziyarette Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti.

Görüşmelerin İçeriği

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edilen Zelenskiy’nin 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceğini ifade etti. Bu görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımların masaya yatırılacağını vurguladı.

Ayrıca, ziyaret kapsamında Ukrayna'daki son gelişmeler ve diğer bölgesel ile küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı bilgisi verildi.