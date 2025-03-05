Zelenskiy Savaşı Sona Erdirme Planını Yakında Açıklayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı sona erdirme planlarının yakın gelecekte hazır olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:03
Zelenskiy Savaşı Sona Erdirme Planını Yakında Açıklayacak

Zelenskiy'den Önemli Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirme yönündeki çalışmalarının hızlandığını açıkladı. Zelenskiy, "Yakın gelecekte hazır olacak" ifadelerini kullanarak, barışa yönelik umut verici bir gelişmenin eşiğinde olduklarını belirtti.

Görüşmeler ve İşbirliği

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, geçen hafta Londra'da gerçekleşen Ukrayna konulu toplantıda paylaştığı bilgileri de aktardı. Bu toplantının ardından, "Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz" şeklinde ekledi.

Zelenskiy, Avrupa'nın savaşın sona erdirilmesi ve güvenliğin garanti altına alınması konusunda ortak bir vizyon geliştirdiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, bu planın Ukrayna ve ABD ile birlikte müzakerelerin masasında yer alması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
4
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
5
Rusya'da İşsizlik Oranı Arttı: Ocak 2024'te Yüzde 2.4'e Yükseldi
6
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin ile Olası Savaşa Hazırlıklıyız
7
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava