Zelenskiy Savaşı Sona Erdirme Planını Yakında Açıklayacak

Zelenskiy'den Önemli Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirme yönündeki çalışmalarının hızlandığını açıkladı. Zelenskiy, "Yakın gelecekte hazır olacak" ifadelerini kullanarak, barışa yönelik umut verici bir gelişmenin eşiğinde olduklarını belirtti.

Görüşmeler ve İşbirliği

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü ifade eden Zelenskiy, geçen hafta Londra'da gerçekleşen Ukrayna konulu toplantıda paylaştığı bilgileri de aktardı. Bu toplantının ardından, "Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz" şeklinde ekledi.

Zelenskiy, Avrupa'nın savaşın sona erdirilmesi ve güvenliğin garanti altına alınması konusunda ortak bir vizyon geliştirdiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, bu planın Ukrayna ve ABD ile birlikte müzakerelerin masasında yer alması gerektiğini belirtti.