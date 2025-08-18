DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,71 0,48%
ALTIN
4.382,8 0,01%
BITCOIN
4.761.988,53 1,04%

Zelenskiy: Trump Görüşmesi Öncesi 'Ateşkese Hazırız'

Zelenskiy, Trump ile Beyaz Saray görüşmesi öncesi Avrupa liderleriyle pozisyonları koordine ettiklerini belirterek Ukrayna'nın gerçek bir ateşkese ve yeni güvenlik mimarisine hazır olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:32
Zelenskiy: Trump Görüşmesi Öncesi 'Ateşkese Hazırız'

Zelenskiy: Trump görüşmesi öncesi ateşkese hazırız

Avrupalı liderlerle koordinasyon sağlandı, Washington Büyükelçiliği'nde açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesinde bazı Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantıların ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Washington Büyükelçiliği'nde yapılan görüşme sonrasında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımla, 'Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var.' ifadelerini kullandı.

Toplantıların amacı olarak Ukrayna ve Avrupa için muteber ve kalıcı barışı hedeflediklerini vurgulayan Zelenskiy, görüşmelerin bu sonuca ulaşmalarında belirleyici olmasının önemine değindi.

Zelenskiy ayrıca, '(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlıktan ve yeni fetih girişimlerinden gönüllü olarak vazgeçmesini beklemememiz gerektiğini anlıyoruz.' diyerek, ABD, Avrupa ve yaşam hakkı ile uluslararası düzene saygı duyan herkesin ortak baskısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ölümlerin son bulması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, muteber ve onurlu barışa ulaşılması için çabalayan ortaklarına teşekkür etti.

Zelenskiy, Finlandiya, İngiltere, İtalya, Avrupa Komisyonu liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşme öncesinde pozisyonlarını koordine ettiklerini aktardı.

Toplantıda yer alan isimler arasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bulunuyordu. Zelenskiy'nin toplantıda siyah ceket giydiği görüldü.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Yaya Geçidinde Kaza: Otomobil İki Kadına Çarptı, Anlar Kamerada
2
Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Diplomatikle Bitirme Fikrini Destekledik
3
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
4
Avustralya, Simcha Rothman'ın Vizesini İptal Etti
5
Merz: 15 Ağustos'taki Alaska Zirvesinde Avrupa ve Ukrayna Güvenliği Korunmalı
6
Eskişehir'de Bıçakla Cinayet: Kadın Eski Erkek Arkadaş Tarafından Öldürüldü
7
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu Yılı Anma Töreni Düzenlendi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri