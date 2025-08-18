Zelenskiy: Trump görüşmesi öncesi ateşkese hazırız

Avrupalı liderlerle koordinasyon sağlandı, Washington Büyükelçiliği'nde açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesinde bazı Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantıların ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Washington Büyükelçiliği'nde yapılan görüşme sonrasında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımla, 'Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var.' ifadelerini kullandı.

Toplantıların amacı olarak Ukrayna ve Avrupa için muteber ve kalıcı barışı hedeflediklerini vurgulayan Zelenskiy, görüşmelerin bu sonuca ulaşmalarında belirleyici olmasının önemine değindi.

Zelenskiy ayrıca, '(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlıktan ve yeni fetih girişimlerinden gönüllü olarak vazgeçmesini beklemememiz gerektiğini anlıyoruz.' diyerek, ABD, Avrupa ve yaşam hakkı ile uluslararası düzene saygı duyan herkesin ortak baskısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ölümlerin son bulması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, muteber ve onurlu barışa ulaşılması için çabalayan ortaklarına teşekkür etti.

Zelenskiy, Finlandiya, İngiltere, İtalya, Avrupa Komisyonu liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşme öncesinde pozisyonlarını koordine ettiklerini aktardı.

Toplantıda yer alan isimler arasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bulunuyordu. Zelenskiy'nin toplantıda siyah ceket giydiği görüldü.