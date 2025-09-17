Zelenskiy: Trump ile Görüşme İçin Çalışmalar Sürüyor

Yayın Tarihi: 17.09.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 20:20
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme sağlanması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, başkent Kiev'de Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'yı çalışma ofisinde kabul etti; görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

ABD ziyareti ve görüşme hazırlıkları

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. dönem açılışına katılmak üzere ABD'ye gideceğini ve burada Başkan Trump ile görüşme ayarlanması konusunda ekiplerin çalıştığını söyledi.

Ekonomik yük ve planlar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin güvenlik garantileri konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı. Savaşın devam etmesi hâlinde Ukrayna'ya gelecek yıl para kaynağı gerekeceğini belirten Zelenskiy, maliyete ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Örneğin, bugün savaşın ve karşılaştığımız zorlukların bir yıllık maliyeti 120 milyar (dolar). 60 milyar (dolar) Ukrayna bütçesinden karşılanıyor. 60 milyarı (dolar) ise gelecek yıl için bulmam gerekiyor. Umarım bu savaşı bitiririz, ancak her halükarda A planı savaşı bitirmektir, B planı da 120 milyar (dolar). Hepsi bu."

Cephedeki durum

Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi bölgesindeki birlikleri farklı yönlere gönderdiğini, burada "başarısız olduğunu" ve Sumi'ye yönelik saldırı şiddetinin azaldığını söyledi. Rus ordusunun diğer yönlerde de geniş kapsamlı saldırı yapamayacağını belirterek, "Bugün itibarıyla geniş çaplı operasyonlar için yeterli güce sahip olmayacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Rus ordusunun enerji ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, karşılık olarak yürütülen misilleme operasyonlarının etkili olduğunu ve bir operasyonun iki ay sürdüğünü aktardı.

Yaptırımlar ve savunma desteği

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini savunan Zelenskiy, Avrupa Birliği'nden 19. yaptırım paketinin onaylanmasını beklediklerini vurguladı ve yaptırımların ana hedeflerinden birinin Rus enerji kaynakları ile ticaret altyapısı olacağını söyledi.

Zelenskiy, ABD'nin de yaptırım uygulaması gerektiğini belirterek, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) hakkında şu yorumu yaptı: "Putin, savaşı sürdürme, saldırıları sürdürme, özellikle de istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri Polonya ve Romanya gibi ülkelere kaydırma niyetinin Rusya için acı verici olacağının farkında olmalı. Rusya zarar görmüyorsa, savaşacak."

Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı kapsamında müttefik ülkelerin 2 milyar dolardan fazla kaynak topladığını belirten Zelenskiy, öncelikle PATRIOT hava savunma ve HIMARS tipi topçu sistemleri için füze ve mermilerin satın alınacağını söyledi. Zelenskiy, "Ekim ayında ek fon daha sağlanacak bize. Sanırım toplam yaklaşık 3,5-3,6 milyar dolarımız olacak." ifadelerini kullandı.

