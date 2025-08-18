Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Diplomatikle Bitirme Fikrini Destekledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik."

Zelenskiy, bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerektiğini vurguladı ve Amerikan ile Avrupa'daki ortakların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. "Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca üçlü görüşmeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede ele alınacak konular

İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil olmak üzere birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Toplantıya katılacak isimler

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılacak.