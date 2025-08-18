DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Durdurma ve Diplomatik Çözüm Fikrini Destekledik

Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesinde, Başkan Trump'ın savaşı durdurma ve diplomatik çözüm bulma fikrini desteklediklerini söyledi; güvenlik garantileri talep etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 21:19
Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Durdurma ve Diplomatik Çözüm Fikrini Destekledik

Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Durdurma ve Diplomatik Çözüm Fikrini Destekledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da görüştüğü Donald Trump ile basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik.’ ifadelerini kullandı.

Görüşmede öne çıkan ifadeler

Zelenskiy, ‘Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var.’ diyerek ülkesinin uluslararası destek ihtiyacını vurguladı. Ayrıca ‘Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum.’

Zelenskiy, üçlü görüşmeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Seçimler ve güvenlik

Ukrayna'da seçim yapmaya açık olup olmadığına ilişkin soruya Zelenskiy, ‘Tabii ki seçimlere açığız. Evet. Bunun için güvenliği sağlamak zorundayız.’ yanıtını verdi. Zelenskiy, savaş sırasında seçim yapılamayacağını vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın şu anda ABD'den silah satın alma imkanı olduğunu işaret etti ve bunun için NATO programı üzerinden ödeme yapan Avrupalı ortaklarına teşekkür etti.

Güvenlik garantileri ve talepler

Barış anlaşmasının sağlanması için güvenlik garantileri talep ettiklerini belirten Zelenskiy, Trump'tan ‘silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda her şeyi istediklerini’ dile getirdi. İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Katılımcılar ve önceki temas

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılacak.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri