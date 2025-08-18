Zelenskiy: Trump'ın Savaşı Durdurma ve Diplomatik Çözüm Fikrini Destekledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da görüştüğü Donald Trump ile basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik.’ ifadelerini kullandı.

Görüşmede öne çıkan ifadeler

Zelenskiy, ‘Bu savaşı durdurmamız, Rusya’yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var.’ diyerek ülkesinin uluslararası destek ihtiyacını vurguladı. Ayrıca ‘Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum.’

Zelenskiy, üçlü görüşmeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Seçimler ve güvenlik

Ukrayna'da seçim yapmaya açık olup olmadığına ilişkin soruya Zelenskiy, ‘Tabii ki seçimlere açığız. Evet. Bunun için güvenliği sağlamak zorundayız.’ yanıtını verdi. Zelenskiy, savaş sırasında seçim yapılamayacağını vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın şu anda ABD'den silah satın alma imkanı olduğunu işaret etti ve bunun için NATO programı üzerinden ödeme yapan Avrupalı ortaklarına teşekkür etti.

Güvenlik garantileri ve talepler

Barış anlaşmasının sağlanması için güvenlik garantileri talep ettiklerini belirten Zelenskiy, Trump'tan ‘silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda her şeyi istediklerini’ dile getirdi. İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Katılımcılar ve önceki temas

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılacak.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.