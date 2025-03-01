Zelenskiy, Trump'tan Özür Dilemesini Gerektirecek Bir Durum Yok

Zelenskiy: "Trump'tan Özür Dilemem Gerekmiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaşadıkları tartışmaya dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Fox News kanalına verdiği röportajda, Trump'a ve Amerikalılara olan saygısını dile getirirken, özür dilemesini gerektirecek bir yanlışlık yapmadığını vurguladı.

Gerginlik ve İlişkiler

Zelenskiy, sunucunun özür dileme olasılığını sorması üzerine, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum," şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, yaşanan tartışmanın ardından ABD Başkanı ile ilişkisini kurtarabileceğine dair umutlu olduğunu belirtti.

"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor, ancak kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyor," diyen Zelenskiy, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini ifade etti.

Gelecek Beklentileri

Zelenskiy, "Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, istifasını gerektirip gerektirmediğine dair soruya, "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karardır," yanıtını verdi.