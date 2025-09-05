Zelenskiy: Ukrayna Slovakya'ya Gaz ve Petrol Tedarikine Hazır, Rus Enerjisi Kullanılmayacak

Zelenskiy: Ukrayna Slovakya'ya Gaz ve Petrol Tedarikine Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ujgorod'da düzenlenen ortak basın toplantısında Slovakya Başbakanı Robert Fico ile enerji ve güvenlik konularını ele aldıklarını açıkladı.

Zelenskiy, Ukrinform ajansına göre yaptığı konuşmada, "Slovakya ile enerji konularını görüştük. Gaz ve petrol tedarik etmeye hazırız. Tek bir ilkemiz var o da Rus enerji kaynaklarını kullanmamak. Çünkü biz savaş halindeyiz. İşin özü bu." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca Fico ile Ukrayna'ya güvenlik garantileri meselesini de görüştüklerini, Slovakya'nın bu konuda pozisyonunu belirlemeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Zelenskiy, görüşmeye dair ABD merkezli X şirketi üzerinden yaptığı paylaşımda, Slovakya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini desteklediğini hatırlattı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerini Fico'ya aktardığını ifade etti. Zelenskiy ayrıca, "Rus petrolünün, tıpkı Rus gazı gibi geleceği olmadığını" kaydetti.

Fico: İlişkiler Güçlendirilmeli, Ateşkes Hızla Sağlanmalı

Başbakan Robert Fico, Ukrayna ile farklı görüşlere sahip olsalar da ikili ilişkilerin daha iyi olması gerektiğini vurgulayarak, "Slovakya–Ukrayna ilişkileri, bazen farklı siyasi görüşlerin işbirliğinin özünü gölgelemesine rağmen ilişkilerin sürdürülebileceğinin iyi bir örneğidir." dedi.

Fico, Zelenskiy ile karşılıklı temasların sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını aktarırken, enerji altyapısı meselesini de ele aldıklarını ve Ukrayna'da en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğini özellikle vurguladığını belirtti.

Trump'ın Avrupa'ya Çağrısı

Haberde ayrıca, Donald Trump'ın "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında yaptığı açıklamalara da yer verildi. Trump, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğine dikkat çekmiş ve Avrupa'nın Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini savunmuştu. Trump, ayrıca Avrupalı liderlere Çin'e karşı da ekonomik baskı uygulanması gerektiğini ifade etmişti.